CIVITAVECCHIA – «Il mare non esiste solo l’estate, ed anzi è d’inverno che vanno realizzate le opere infrastrutturali per mettere in sicurezza le coste sia in ottica di salvaguardia ambientale che di rafforzamento del turismo». Lo sostiene il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Emanuela Mari. «Proprio questa è la visione alla base dell’ulteriore finanziamento da due milioni e quattrocentomila euro che Regione Lazio ha stanziato, in favore dei Comuni litoranei. Nella delibera preparata dall’assessore Fabrizio Ghera – ha aggiunto Mari - si fa infatti leva su criteri fondati sul livello di vulnerabilità dei tratti costieri, sulla loro rilevanza ambientale, turistica ed economica, nonché sulla necessità di garantire la salvaguardia dell’incolumità pubblica. Una visione quindi integrale della salvaguardia della costa, che vedrà protagonisti i Comuni che parteciperanno con una valida progettualità all’avviso pubblico che sarà presto adottato sulla base del provvedimento della giunta Rocca».