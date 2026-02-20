CIVITAVECCHIA – «Abbiamo messo in campo un nuovo strumento contro la violenza di genere. È stato infatti pubblicato da Regione Lazio e Lazio Crea l’avviso pubblico per il finanziamento del Contributo di Libertà da destinare alle donne che hanno subito violenza».

Lo annuncia il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Emanuela Mari.

«Si tratta di una misura che era stata prospettata nel corso delle iniziative assunte meritoriamente sui territori per il contrasto alla violenza di genere, in cui avevo avuto modo di partecipare a proficui confronti tra ordini professionali, magistrati, forze dell’ordine e associazioni e che va ad aggiungersi alle disposizioni già in essere, quali il maggior presidio del trasporto pubblico locale che è stato possibile mettere in campo attraverso il mio sub-emendamento sull’utilizzo delle guardie particolari giurate in stazioni e sui mezzi. Tornando al Contributo di Libertà, attraverso le strutture anti-violenza presenti sul territorio, le donne potranno quindi presentare domanda ed essere ammesse ad un assegno una tantum spendibile in affitto, utenze, spese mediche, formazione, acquisto di beni primari e spese scolastiche e formative per i figli minori. Una garanzia fondamentale per quelle donne la cui unica entrata economica dipende proprio dall’autore di violenze, che sosterrà le vittime nel delicato passaggio verso l’indipendenza e un futuro migliore per loro e per i loro figli», conclude Emanuela Mari.

