TARQUINIA - A circa otto mesi dalle consultazioni elettorali in vista del rinnovo dell’amministrazione comunale di Tarquinia, il Movimento cinque stelle inizia ad organizzarsi per nuove adesioni.

Così, in vista della nascita di un gruppo territoriale locale per le prossime amministrative, il gruppo di Tarquinia dà appuntamento giovedì 26 ottobre dalle ore 17 alle 19 presso la sede in via Antica 20 (davanti al pub Old Station) ai cittadini che intendono iscriversi al Movimento ed unirsi al gruppo locale tramite apposita procedura online.

«I gruppi territoriali - spiegano i grillini - sono previsti dalla statuto del Movimento 5 Stelle e costituiscono il punto di riferimento sul territorio in cui gli iscritti possono partecipare alle attività e proporre iniziative che, tramite i referenti locali e regionali, possono arrivare a tutti i livelli istituzionali».

