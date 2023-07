TARQUINIA - Passo indietro del segretario Bargiacchi a pochi giorni dalle dimissioni dell’assessora Alessia Selvaggini. «L’Università Agraria di Tarquinia perde i pezzi», tuonano dall’Udc.

«Non siamo ancora ai livelli dell’amministrazione Borzacchi - affermano dallo scudocrociato - e il record di dimissioni per singola consiliatura, dimissioni che videro protagonista anche l’attuale presidente Alberto Tosoni poco prima del fine mandato. Ad una manciata di mesi dalle elezioni, la giunta perde il primo assessore e ci dispiace perché la figura di Alessia Selvaggini era elemento di novità che ci faceva ben sperare. Rispettiamo la sua scelta e diamo il benvenuto alla sua sostituta Alessia Quatrini».

«Ma c’è di più - aggiungono - perché ora lascia anche il segretario dell’ente Bargiacchi e la scelta sorprende e non poco, perché il bilancio non è stato approvato e il mancato rinnovo del segretario è incomprensibile e irresponsabile, se non ipotizzando un contrasto su questo argomento specifico».

«Il Bilancio è in ritardo, colpevole ritardo - sottolineano dall’Udc - In questo stato di confusione assoluta è stata convocata la commissione competente e incredibile ma vero senza che vi sia il bilancio e qualsivoglia documento allegato. La commissione così è illegittima. Di cosa dovremmo discutere? Il presidente pretende che si affronti alla cieca il provvedimento più importante riferito alla vita dell’ente. Il tempo è scaduto e ancora non ci sono documenti da sottoporre ai consiglieri, e ci sorprende il silenzio di quelli di maggioranza. Sarà anche l’occasione per conoscere il nuovo segretario e la sua volontà di porre in essere atti legittimi con procedure regolari, mettendo fine a questo caos fatto di liti interne e scelte insensate». «Non giudichiamo la nuova nomina, anche se non reputiamo utile all’ente l’utilizzo di figure esterne anche per i costi che ne derivano - aggiungono dall’Udc - saranno i fatti a dire se è stata una buona scelta, ma il dato è sconfortante perché negli ultimi quattro anni siamo al terzo segretario».

«Rinnoviamo al nuovo arrivato la nostra volontà in ordine allo Statuto - concludono dall’Udc - applicare quello vigente, trattare l’ente in maniera pubblicistica su materie come contabilità, assunzioni, gare e assegnazioni, riformare insieme dando regole certe e trasparenza, vedremo se almeno lui ci risponderà».

