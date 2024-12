Arci, Anpi, Viterbo Lgbt+, Erinna, Tuscia Pride, Aps Kyanos, Centro antiviolenza Penelope, Auser, Cgil, Spi- Cgil e Sinistra italiana organizzano una manifestazione per i diritti. “Di fronte alle oscure ombre che raggiungono la nostra città - dicono - come associazioni del territorio a difesa dei diritti sentiamo il forte bisogno di accendere una luce”. Spiegano che “desta particolare preoccupazione che proprio nella nostra città verrà lanciata l’Associazione “Noi per Vanacci”. Sentiamo l’impellente necessità di dimostrare alla nostra città che esiste altro oltre alla retorica omofoba, sessista, razzista e abilista che imperversa da soggetti sempre più presenti sulla scena viterbese. Per questo domani, giovedì 19 settembre alle 18:30 ci ritroveremo tutte e tutti a piazza delle Erbe per illuminare Viterbo e ribadire che la nostra città deve essere un luogo aperto e sicuro verso tutte e tutti al di là del genere, dell’orientamento sessuale, dell’etnia e del proprio stato psico-fisico, dove i movimenti di ispirazione fascista non possono essere tollerati e dove esiste una società civile che considera le diversità non come una minaccia ma come un bene prezioso da tutelare e da cui imparare. Invitiamo quindi tutti gli enti, le associazioni e i privati cittadini che come noi vogliono una città in cui non ci sia spazio per l’odio e le discriminazioni a raggiungerci e accendere una luce in più sulla nostra città”.