CIVITA CASTELLANA - «Luca Giampieri è il candidato FdI, nessuno dubbio sulla ricandidatura».

Ad affermarlo è tutto il partito di Fratelli d’Italia di Civita Castellana. Ovvero: il presidente del Circolo locale Valentina Carrisi, gli assessori Carrisi, Coletta, Fortuna; il capogruppo Gasperini; e i consiglieri Rossi, Bernardi, Santucci, Proietti, Bernardi. «Una ricandidatura – dicono assessori e consiglieri in una nota – che non è messa in discussione da nessuno in FdI. Perché noi non abbiamo bisogno di sciogliere alcun nodo, in quanto il nostro progetto di gestione e amministrazione di Civita Castellana, è stato messo a terra negli ultimi cinque anni. Con atti concreti e con progettualità attraverso cui, insieme agli alleati di coalizione, si sta piano piano ricostruendo ciò che abbiamo trovato distrutto: dalla macchina amministrativa, ormai rimessa pienamente in moto, all’edilizia pubblica. Pensiamo alla riapertura della scuola Rodari, all’adeguamento della palestra comunale e alla riapertura del belvedere Falerii Veteres». Continuano: zI risultati che l’amministrazione Giampieri ha ottenuto e sta ottenendo sono sotto gli occhi di tutti, grazie alla fattiva collaborazione amministrativa con Forza Italia, partito al quale va il nostro ringraziamento per il supporto e la lealtà dimostrata in questa avventura amministrativa. Non ci resta, pertanto, che ribadire quanto sopra espresso sottoscrivendo questa con le firme dei nostri assessori, del nostro capogruppo e consiglieri comunali e del nostro segretario territoriale», concludono da Fratelli d’Italia.

©RIPRODUZIONE RISERVATA