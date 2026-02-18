CIVITAVECCHIA – Dopo l’intervento dei giorni scorsi, il capogruppo di Forza Italia Luca Grossi torna sulla questione della carenza di spazi al Liceo Guglielmotti.

«Ho presentato un’interrogazione urgente, sotto forma di domanda di attualità, in merito alla situazione delle iscrizioni in esubero e alla carenza di spazi presso il Liceo Guglielmotti - ha infatti spiegato il consigliere azzurro - ritengo necessario che l’Amministrazione aggiorni con chiarezza il Consiglio comunale e la cittadinanza sullo stato del confronto con la Città Metropolitana e con la dirigenza scolastica, sulle eventuali soluzioni individuate e sulle tempistiche previste».

Grossi ha quindi ribadito ed evidenziato quanto già sottolineato nei giorni scorsi. «Il diritto allo studio e la libertà di scelta dell’indirizzo scolastico non possono essere compressi da una gestione meramente numerica del problema. È fondamentale sapere quali azioni concrete si intendano mettere in campo - ha concluso - per garantire a studentesse e studenti un’offerta formativa adeguata e per evitare che situazioni analoghe si ripetano in futuro».

