CIVITAVECCHIA – L'avvocato Emanuela di Paolo lascia la guida della sezione della Lega a Civitavecchia, ruolo assunto in occasione dell’ultima tornata elettorale. Al suo posto Pasquale Marino, già consigliere comunale oggi consigliere dell'agraria, a cui spetterà traghettare il partito verso il prossimo congresso che eleggerà il nuovo commissario cittadino.

«Ringraziamo Emanuela Di Paolo per il lavoro svolto all’interno del nostro partito – hanno dichiarato il segretario provinciale della Lega Angelo Valeriani ed il Consigliere Metropolitano Antonio Giammusso – il suo contributo è stato prezioso, siamo certi che la Lega di Civitavecchia possa continuare a lavorare per il bene dei cittadini».

«Sono grata al partito per avermi affidato negli ultimi anni un ruolo di rilievo e fiducia con l'incarico di Commissario cittadino, per il momento di contingenza relativo alle passate elezioni del 2024 – ha sottolineato Di Paolo – è il momento di rinnovare, per motivi personali, non posso assolvere il compito; i dirigenti sapranno di certo fare sintesi, confrontandosi con i militanti e i sostenitori, che vedono nei valori portati dalla Lega un grande punto di riferimento per il nostro territorio».