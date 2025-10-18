“La grave offesa di Maurizio Landini rivolta al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni è vergognosa e indegna di un rappresentante sindacale che, per anni, ha preteso di ergersi a paladino dei diritti. Utilizzare un linguaggio retrogrado e carico di disprezzo verso una donna, che guida con competenza e spirito di servizio la nostra Nazione, è un atto gravissimo che colpisce non solo Giorgia Meloni, ma tutte le donne impegnate nella vita pubblica, politica e istituzionale di questo Paese». Così, in una nota, le rappresentanti viterbesi di Fratelli d’Italia, dalla vicepresidente del Parlamento europeo, Antonella Sberna, al capogruppo del Consiglio comunale di Viterbo, a sindache, assessore e consigliere comunali. «Landini dimostra ancora una volta quanto la sinistra predichi bene e razzoli male, sminuendo il valore del merito, del lavoro e della leadership femminile, quando non è funzionale alla sua ideologia. Offendere il Presidente del Consiglio con termini sessisti è un atto di debolezza culturale, non certo di forza politica. Esprimiamo piena e convinta solidarietà a Giorgia Meloni, esempio di determinazione e competenza. Ora ci attendiamo una condanna netta da parte di Elly Schlein e di tutte le esponenti del Partito democratico, perché il silenzio sarebbe un’assunzione di responsabilità morale», concludonno.



Antonella Sberna, vice presidente del Parlamento europeo



Laura Allegrini, capogruppo FdI Comune di Viterbo

Gioia Maria Scipio, avvocato e dirigente provinciale FdI



Teresa Pasquali, sindaco di Vejano



Simona Fabi, sindaco di San Lorenzo Nuovo



Giovanna Fortuna, assessore allo Sport - Comune di Civita Castellana



Simonetta Coletta, assessore Turismo, Spettacolo e Pubblica istruzione - Comune di Civita Castellana



Maria Caccia, assessore Lavori pubblici, Ambiente e Agricoltura - Comune di Sutri e consigliera Cal

Cecilia M. Paolucci, assessore Cultura e Istruzione – Comune di Castel Sant’Elia



Francesca Pimpolari, consigliera comunale di Orte

Luisa Berretta, consigliera comunale di Barbarano Romano

Rachele Montecolli, presidente Consiglio comunale di Vetralla

Stefania Nicolosi, assessore alla Cultura – Comune di Tuscania

Ilaria Tranfa, assessore Urbanistica, Edilizia privata e Ambiente – Comune di Vasanello

Simona Atti, assessore Commercio Attività produttive e Agricoltura – Comune di Montalto di Castro

Daniela Anetrini, consigliere comunale di Fabrica di Roma

Katia Surano, consigliere comunale di Caprarola

Martina Gentilini, consigliere comunale di Tuscania

Federica Boccolini, consigliera comunale di Monterosi

Elisa Arcangeli, assessore al Bilancio – Comune di Bagnoregio

Aira Longaretti, consigliere comunale Montalto di Castro



Domenica Inzinna, responsabile Circolo Grotte di Castro

Paola Proietti, consigliere comunale di Civita Castellana

Claudia Vicentini, consigliere comunale di Oriolo Romano

Francesca Fiordigigli, consigliere comunale di Civitella d’Agliano

Valentina Carrisi, responsabile Circolo Civita Castellana

Silvia Lallini, responsabile Circolo Orte

Helene Di Maggio, responsabile Circolo Bomarzo

Giovanna Pandimiglio, consigliera comunale di Bomarzo