PHOTO
ANSA
“La grave offesa di Maurizio Landini rivolta al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni è vergognosa e indegna di un rappresentante sindacale che, per anni, ha preteso di ergersi a paladino dei diritti. Utilizzare un linguaggio retrogrado e carico di disprezzo verso una donna, che guida con competenza e spirito di servizio la nostra Nazione, è un atto gravissimo che colpisce non solo Giorgia Meloni, ma tutte le donne impegnate nella vita pubblica, politica e istituzionale di questo Paese». Così, in una nota, le rappresentanti viterbesi di Fratelli d’Italia, dalla vicepresidente del Parlamento europeo, Antonella Sberna, al capogruppo del Consiglio comunale di Viterbo, a sindache, assessore e consigliere comunali. «Landini dimostra ancora una volta quanto la sinistra predichi bene e razzoli male, sminuendo il valore del merito, del lavoro e della leadership femminile, quando non è funzionale alla sua ideologia. Offendere il Presidente del Consiglio con termini sessisti è un atto di debolezza culturale, non certo di forza politica. Esprimiamo piena e convinta solidarietà a Giorgia Meloni, esempio di determinazione e competenza. Ora ci attendiamo una condanna netta da parte di Elly Schlein e di tutte le esponenti del Partito democratico, perché il silenzio sarebbe un’assunzione di responsabilità morale», concludonno.
Antonella Sberna, vice presidente del Parlamento europeo
Laura Allegrini, capogruppo FdI Comune di Viterbo
Gioia Maria Scipio, avvocato e dirigente provinciale FdI
Teresa Pasquali, sindaco di Vejano
Simona Fabi, sindaco di San Lorenzo Nuovo
Giovanna Fortuna, assessore allo Sport - Comune di Civita Castellana
Simonetta Coletta, assessore Turismo, Spettacolo e Pubblica istruzione - Comune di Civita Castellana
Maria Caccia, assessore Lavori pubblici, Ambiente e Agricoltura - Comune di Sutri e consigliera Cal
Cecilia M. Paolucci, assessore Cultura e Istruzione – Comune di Castel Sant’Elia
Francesca Pimpolari, consigliera comunale di Orte
Luisa Berretta, consigliera comunale di Barbarano Romano
Rachele Montecolli, presidente Consiglio comunale di Vetralla
Stefania Nicolosi, assessore alla Cultura – Comune di Tuscania
Ilaria Tranfa, assessore Urbanistica, Edilizia privata e Ambiente – Comune di Vasanello
Simona Atti, assessore Commercio Attività produttive e Agricoltura – Comune di Montalto di Castro
Daniela Anetrini, consigliere comunale di Fabrica di Roma
Katia Surano, consigliere comunale di Caprarola
Martina Gentilini, consigliere comunale di Tuscania
Federica Boccolini, consigliera comunale di Monterosi
Elisa Arcangeli, assessore al Bilancio – Comune di Bagnoregio
Aira Longaretti, consigliere comunale Montalto di Castro
Domenica Inzinna, responsabile Circolo Grotte di Castro
Paola Proietti, consigliere comunale di Civita Castellana
Claudia Vicentini, consigliere comunale di Oriolo Romano
Francesca Fiordigigli, consigliere comunale di Civitella d’Agliano
Valentina Carrisi, responsabile Circolo Civita Castellana
Silvia Lallini, responsabile Circolo Orte
Helene Di Maggio, responsabile Circolo Bomarzo
Giovanna Pandimiglio, consigliera comunale di Bomarzo
Emanuela Zapponi, vicesindaco Comune di Valentano
Vincenza Lodolini, consigliere comunale di Canino