CIVITA CASTELLANA - «Dopo anni di mancati riconoscimenti, oggi è stato raggiunto un importante traguardo per il riconoscimento del lavoro usurante svolto dai ceramisti». L’annuncio è arrivato ieri dopo l’approvazione da parte della Camera dei deputati di un ordine del giorno che attribuisce agli operatori dei distretti della ceramica una dimensione occupazionale gravosa. «Questo impegna il Governo, durante la riforma del sistema pensionistico, ad inserire i ceramisti nell'elenco dei lavori considerati particolarmente usuranti», spiegano dalla Filctem Cgil. «Questa battaglia è stata portata avanti dalla Filctem Cgil di Viterbo e dalla Filctem Cgil Roma Lazio, che sono state sempre in prima linea, anche nei momenti più difficili, senza mai mollare. Questo è un primo grande successo, anche se la strada è ancora lunga, ma finalmente - affermano dal sindacato - si intravede il giusto riconoscimento per tutti i lavoratori del settore che quotidianamente sono a contatto con vernici, smalti e polveri di silice e si trovano sottoposti a duri carichi di lavoro». In particolare, il Senato, in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026» - AS 926 - premesso che: il disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026» - reca un Fondo per il finanziamento dei provvedimenti legislativi impegna il Governo: a destinare le predette risorse di parte corrente per i seguenti interventi: prevedere uno stanziamento di 1.140.000 euro per il 2024, 1.000.000 di euro per il 2025, 850.000 euro per il 2026 e 600.000 euro per il 2027 al fine di inserire tra le categorie usuranti i lavoratori che entrano in contatto con la silice cristallina, di cui al codice Ateco 23.42.00 - Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica. Che ha in Civita Castellana il suo quartier generale. Potranno cosi anticipare la pensione molti ceramisti. Ora si passa alle modalità attuative da parte del Ministero in accordo con l'Inps.

