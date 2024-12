Una partecipazione numerosa, ben oltre le aspettative, quella di lunedì pomeriggio, quando oltre 600 persone hanno preso parte al convegno “Insieme per la città del futuro-lavoriamo per lo sviluppo”. Aula Pucci gremita, gente in piedi ed altri in attesa fuori la sala consiliare, per quella che doveva essere la sede di un confronto di idee e progettualità ma si è dimostrata anche un appuntamento politico importante in vista delle prossime amministrative. E non poteva essere altrimenti. A pochi mesi dall’appuntamento elettorale e con il centrodestra impegnato a trovare un’unità, nonostante fughe in avanti, e con Fratelli d’Italia che, forte del consenso aumentato in questi anni, ha voglia di dire la sua, in modo chiaro.

Tanti i rappresentanti politici e le personalità presenti in sala. A partire dall’attuale sindaco Ernesto Tedesco, in prima fila, gli assessori Francesco Serpa, Daniele Perello, Dimitri Vitali e Debora Zacchei. La consigliera regionale Laura Corrotti, il consigliere di Roma Capitale Stefano Erbaggi e il consigliere comunale di Viterbo Antonella Sberna. Tanti consiglieri comunali cittadini, da Vincenzo Palombo e Massimo Boschini a Matteo Iacomelli, passando per Mirko Mecozzi, Roberta Morbidelli e Antonio Giammusso, Elisa Pepe e Pasquale Marino, con l’assessore Simona Galizia a casa per una influenza ma collegata online. Ed il presidente del consiglio comunale Giancarlo Frascarelli, che ha aperto e chiuso l’evento con l’invito rivolto ai vertici del partito di indicare un nome per il futuro candidato sindaco.

E ancora Mirko Cerrone, Enrico Zappacosta, il presidente di Csp Fabrizio Lungarini ed il consigliere di amministrazione Matteo Mormino, gli ex assessori Alessandra Riccetti, Leonardo Roscioni e Claudia Pescatori. Non è passata inosservata la presenza del candidato sindaco di Forza Italia, il generale Paolo Poletti, e quella del neo candidato sindaco, così come proposto da Italia Viva, Gino Vinaccia, oltre all’ex sindaco Gianni Moscherini.

