CIVITAVECCHIA – «I consumatori di Civitavecchia, all’approssimarsi delle elezioni Comunali che molto diranno riguardo i futuri indirizzi delle politiche attuate nel nostro centro urbano, ritengono necessario indirizzare un appello ai cittadini elettori che, tra poco, saranno chiamati a scegliere i nuovi amministratori della città».

Inizia così una nota del Codacons che interviene in vista delle imminenti elezioni amministrative.

Un passaggio di critica all’operato della passata amministrazione e un appello ai due candidati – espressione del centro-destra e del centro-sinistra – Massimiliano Grasso e Marco Piendibene, «e agli altri – continuano dal Codacons - candidati in corsa per le prossime elezioni: la richiesta è di spiegare con chiarezza programmi e prospettive per la città, gli interventi concreti da portare a termine e le priorità da perseguire, prospettando soluzioni reali ai problemi elencati e affrontando con chiarezza anche il tema dei rapporti con le associazioni dei consumatori, da troppo tempo accantonate e svilite nella loro fondamentale funzione di tutela e salvaguardia della legalità. I consumatori aspettano risposte: Civitavecchia non può permettersi di perdere altro tempo».

