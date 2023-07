SANTA MARINELLA – “In merito ad un recente comunicato di un movimento non presente in consiglio comunale che getta discredito sull’operato del Collegio dei Revisori con la frase riferita in calce, l’amministrazione, ribadendo la stima per tutti i Collegi che si sono susseguiti indistintamente al fianco delle varie giunte che siamo certi abbiano svolto con attenzione e professionalità il loro prezioso ruolo, invita gli estensori a ritirare le accuse chiedendo scusa di quanto affermato nello specifico ai danni dell'attuale collegio dei revisori”. La nota arriva dall’amministrazione del sindaco Tidei ed è rivolta al circolo locale del M5S che aveva attaccato duramente l’attività contabile degli uffici. “Questa amministrazione – prosegue il Comune - sottolinea inoltre che la Santa Marinella Servizi non ha ancora presentato i conti semestrali e che qualsiasi illazione su presunte e rilevanti perdite danneggia direttamente la società sia finanziariamente con i fornitori che a livello di fiducia e immagine con gli utenti. Mentre SMS si riserva quindi di tutelarsi perseguendo i diffamatori in sede legale, questa amministrazione, di fronte a tanta spregiudicatezza, rammenta a tutti che la partecipata svolge un ruolo importantissimo, che in molti casi garantisce l'erogazione dei servizi comunali e che dà lavoro, tra fissi e stagionali, a oltre 150 persone spesso unica fonte di sostentamento della famiglia. Riguardo all’uscita dal dissesto, l'amministrazione, avvisando che non tollererà ulteriori speculazioni attraverso la divulgazione di considerazioni troppo ingenue per non essere in malafede, intende definitivamente precisare che il 4 agosto del 2020 il bilancio preventivo chiudeva definitivamente con i debiti del passato e esponeva un saldo positivo, che questo risultato è stato poi sancito dal consuntivo 202 3, che da quel momento il bilancio del Comune ha tutte le caratteristiche di un Comune normale e non in default e che a decretare l'uscita formale dal dissesto sarà il MINT, una volta che l'organismo speciale di liquidazione avrà transato con i debitori ante 2017 e dopo che il Ministero stesso avrà verificato che sono state puntualmente eseguite le cento prescrizioni organizzative indicate quattro anni fa. Più in generale l'attuale amministrazione, che ha molto ben fatto nella passata consiliatura, continuerà a crescere e a migliorare nella sua azione a favore dei cittadini. L’opposizione, che ha perso le elezioni, può rivestire un ruolo importantissimo in questa crescita, se riesce ad essere propositiva, innovativa, pertinente e affrontare i temi con il necessario approfondimento e la giusta preparazione. Con rammarico l'amministrazione si vede costretta a registrare che finora così non è stato e che negli interventi in consiglio comunale l'opposizione ha servito un'insalata di parole, condita con uno spruzzo di acido livore, nella quale il solo sale era una vis retorica stantia perché rubacchiata nella soffitta dei ricordi di una visione preromantica di Santa Marinella alla cui memoria tutti siamo legati, ma che non può certo rappresentare un modello di sviluppo futuro”.

