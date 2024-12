«Arrampicandosi sugli specchi, nel tentativo di recuperare il consenso che quotidianamente viene eroso da promesse non mantenute e poca efficienza, la sindaca e la giunta, cercano di addossare a Regione e Governo le responsabilità della gestione fallimentare dell’amministrazione». Lo dicono Laura Allegrini, capogruppo Fdi, e Luigi Maria Buzzi, coordinatore del Circolo Fratelli d’Italia. «L’occasione è il Bilancio - spiegano - un bilancio privo di slancio, ingessato e sordo, peraltro, ai tentativi di miglioramento da parte del centrodestra e senza alcuna iniziativa a favore del centro storico. Un bilancio con falle notevoli, con diverse centinaia di migliaia di euro bloccati, a garanzia di un piano di risanamento di Francigena; nel quale, evidentemente, nemmeno loro credono. Un bilancio in cui, tranne gli sforzi della delegata Croci per Francigena, nulla è previsto per la promozione turistica della città. Un bilancio in cui anche i mutui cominciano a pesare talmente tanto, che sarà difficile far fronte alla ordinaria amministrazione. Il tutto - aggiungono Allegrini e Buzzi - mentre è in corso il Natale più triste e male organizzato dell’ultimo decennio; e mentre si continua a parlare di cultura e bellezza e, invece, insieme all’assessorato omonimo, sparisce ogni traccia di finanziamento per manifestazioni culturali di livello nazionale e internazionale, come in campagna elettorale era stato promesso. Ad oggi, con il Giubileo alle porte, Viterbo è ancora impreparata ad accogliere i turisti, come aveva detto lo stesso assessore Franco prima di andarsene; la città è invasa da lavori mal programmati con disagi evidenti per tutti; e i giovani, se vogliono divertirsi, cercano altre mete». «Riteniamo che, invece di puntare il dito contro Governo e Regione, che hanno coperto e continuano a coprire di soldi il Comune di Viterbo (Pnrr, Giubileo, Fesr, etc), la sindaca farebbe meglio a farsi un esame di coscienza», concludono Allegrini e Buzzi.

