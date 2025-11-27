LO STANZIAMENTO di 400mila euro approvato dalla giunta Rocca per i comuni lacuali del Lazio rappresenta un importante segnale di attenzione e concretezza verso la tutela e la valorizzazione del nostro straordinario patrimonio naturale. In particolare, gli interventi previsti per Marta e Capodimonte daranno nuovo slancio all’area del lago di Bolsena, migliorando la fruibilità dei percorsi e la qualità delle aree demaniali. Il comune di Marta riceverà 80.359,93 euro per manutenzioni ricorrenti e miglioramenti funzionali dello specchio acqueo e delle aree portuali, mentre Capodimonte riceverà 99.640,07 euro per riqualificare il camminamento pedonale lacuale nell’area del porto. Questi investimenti si inseriscono in un contesto di più ampie iniziative della giunta Rocca, che ha promosso il monitoraggio costante della qualità delle acque, con risultati eccellenti per il lago di Bolsena, e sostenuto progetti strategici come la pista ciclabile circumlacuale e una rete di monitoraggio idrologico. Sono inoltre previsti interventi per la manutenzione delle infrastrutture lacuali, la messa in sicurezza dei litorali e l’introduzione di servizi di mobilità sostenibile con imbarcazioni elettriche. Non possiamo dimenticare inoltre i numerosi stanziamenti in favore delle imprese che praticano la pesca e l’acquacoltura. Ancora una volta la giunta Rocca dimostra attenzione ai territori, investendo in opere che non solo preservano l’ambiente, ma sostengono lo sviluppo turistico e la qualità della vita dei cittadini. Il lago di Bolsena è una risorsa preziosa per tutto il Viterbese: valorizzarlo significa rafforzare l’identità dei nostri comuni e favorire una crescita equilibrata e sostenibile. Gli interventi annunciati sono parte di una strategia più ampia che mira a rilanciare il sistema dei laghi del Lazio come motore di sviluppo ambientale, turistico ed economico. Ringrazio la Regione e l’assessore Fabrizio Ghera per la sensibilità mostrata verso le esigenze del nostro territorio.

