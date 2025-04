CIVITAVECCHIA – Undici nuovi televisori per il reparto di Chirurgia dell’ospedale San Paolo: è il gesto di solidarietà compiuto dalla Fondazione Cariciv, che ancora una volta si dimostra al fianco della sanità pubblica locale. La consegna ufficiale è avvenuta ieri mattina alla presenza del direttore generale della Asl Roma 4 Rosaria Marino, del direttore del reparto Pasquale Lepiane, del direttore sanitario Simona Ursino e della presidente della Fondazione, Gabriella Sarracco.

«Ci era stata rappresentata dal dottor Lepiane la necessità di rinnovare alcuni televisori che in passato erano stati donati – ha spiegato Sarracco – e abbiamo subito accolto l’appello. Si tratta di strumenti semplici ma fondamentali in un reparto ospedaliero: aiutano i degenti a non pensare, almeno per qualche momento, alla malattia che li tiene lontani da casa».

Il direttore Lepiane ha voluto ringraziare calorosamente la Fondazione e la direzione generale dell’azienda sanitaria: «Abbiamo fatto questa richiesta perché crediamo che migliorare il comfort sia parte integrante del percorso di cura. Se riusciamo a rendere il soggiorno meno gravoso, anche il tempo in ospedale scorre più velocemente. Noi, dal canto nostro, faremo di tutto perché al più presto i nostri pazienti possano guardare la televisione da casa».

La direttrice generale Rosaria Marino ha sottolineato il valore umano del gesto: «Sono qui da poco più di due mesi e la prima istituzione che ho trovato davvero vicina è stata proprio la Fondazione. È una vicinanza che va oltre il materiale, è fatta di sensibilità e attenzione verso chi soffre. Gesti come questo fanno sentire meno soli e aiutano lo spirito, che è parte essenziale della guarigione».

