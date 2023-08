CIVITAVECCHIA – Sicuramente la data scelta, quella della mattina di sabato 26 agosto, non ha giocato a favore. E così delle tante presenze annunciate dal coordinatore del circolo “Almirante” di Fratelli d’Italia Paolo Iarlori, ieri mattina a largo monsignor D’Ardia c’era soltanto l’onorevole Andrea Volpi. A dare forfait il senatore Marco Silvestroni, presidente della federazione provinciale dei circoli di FdI, ma anche il consigliere regionale Emanuela Mari o quelli comunali. Quella di ieri è stata la tappa cittadina della campagna nazionale “ItaliaVincente” organizzata dal partito in tutta Italia per raccontare il percorso finora svolto dal Governo Meloni.

