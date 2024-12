ALLUMIERE - Presenti anche i membri del Pd di Allumiere all'incontro che si è svolto presso la sede della Compagnia Portuale di Civitavecchia nella quale erano ospiti la segretarua nazionale del Pd Elly Schlein e Nicolas Schmit commissario europeo al Lavoro.

I membri del Pd di Allumiere hanno vissuto un pomeriggio di riflessioni sulla strada da percorrere: "una cultura politica che - hanno sottolineato dal gruppo politico collinare - si fa azione attraverso la partecipazione, il confronto e la relazione tra le persone, tra i territori.

Per un Pd aperto, solidale, attento alla cura delle persone e delle comunità, per una visione di cambiamento reale, per un’alternativa a chi alza muri e chiude le porte, per un’alternativa alla destra". I democrat di Allumiere al termine dell'incontro hanno commentato: "Come PD Allumiere abbiamo partecipato all’incontro promosso dalla Segreteria Nazionale, perché è indubbio il legame tra la nostra comunità e la città di Civitavecchia. Presso la sede della Compagnia Portuale, insieme alle lavoratrici e i lavoratori portuali, al Presidente Patrizio Scilipoti, il segretario del PD Civitavecchia Piero Alessi, abbiamo avuto la possibilità di ascoltare le parole della nostra Segretaria Elly Schlein, insieme al commissario europeo al Lavoro, Nicolas Schmit.

Il quadro di dialogo è stato molto ampio, con tanti interrogativi e spunti di riflessione, ma quel che ci teniamo a sottolineare è che le priorità dell’azione politica da percorrere sono state chiare: giustizia sociale, lavoro di qualità contro lo sfruttamento e la precarietà, e la questione ambientale (e Allumiere in questo vive una situazione particolarmente critica).

Queste istanze sono fondamentali per la nostra vita quotidiana, tornare a rimettere al centro del dibattito la politica, le azioni, avere chiaro in mente il tipo di sviluppo da perseguire, in una prospettiva non solo locale, ma comprensoriale, nazionale e europea".

