ORTE - E’ una fotografia diversa, rispetto ai dati forniti dal Comune, quella scattata dai consiglieri di Noi con Orte futura, Giuseppe Fraticelli e Francesca Pimpolari, e relativa alla questione sicurezza del paese. «La maggioranza, di recente, ha reso noti i dati in merito ai crimini commessi nel comune di Orte, forniti dal ministero dell’Interno, e ha parlato di successo dell’amministrazione comunale - scrivono Fraticelli e Pompolari in una nota -. Da sempre sosteniamo che le forze dell’ordine svolgono un lavoro eccellente di controllo del territorio, a fronte anche delle scarse risorse a disposizione, e siamo stati i primi a complimentarci per i risultati raggiunti nel contrasto alla criminalità, anche recentemente. Ma rivendicare questi risultati come un successo dell’amministrazione è inaccettabile e falso».

«Nel nostro ultimo incontro con la cittadinanza – prosegue la nota di Noi con Orte futura – abbiamo raccolto molte testimonianze: la percezione che si ha, rispetto ai freddi dati, è molto diversa, specie in alcuni quartieri, dove si ha la sensazione di un abbandono da parte del Comune. I toni trionfalistici utilizzati da alcuni assessori e consiglieri ci indignano. La comunità tutta di Orte, infatti, si aspetta una maggiore attenzione ai temi della sicurezza, dell’integrazione e del decoro. Occorre fare di più, soprattutto per far conoscere le nostre leggi e le nostre tradizioni ai tanti stranieri residenti, così da farli sentire veramente ortani, evitando al contempo fenomeni di diffidenza o peggio di razzismo». Il comunicato conclude sottolineando che «sono fondamentali, altresì, le iniziative in favore dei commercianti (che sono un presidio anche di sicurezza e che garantiscono vitalità alla città). Da parte nostra, nei prossimi mesi, continueremo a presentarci nei diversi quartieri, per ascoltare le esigenze dei cittadini, che mai come in questo momento sentono il bisogno di una maggiore vicinanza da parte della politica e delle istituzioni», concludono i consiglieri.

