VITORCHIANO - Un consiglio comunale sempre finalizzato al «rilancio del nostro splendido territorio».

Lo fa sapere l’amministrazione comunale che, spiega nel dettaglio i punti all’ordine del giorno dell’assise che si è svolta martedì scorso, in presenza e moderata dal presidente del consiglio comunale Giuseppe Santini.

«Dopo l’approvazione dei verbali delle sedute precedenti - fanno sapere dal palazzo comunale - l’assise ha discusso due ulteriori punti all’ordine del giorno». Si tratta, in particolare, dell’esame e approvazione del bilancio consolidato relativo l’anno 2022. «Una delibera illustrata dall’assessore al Bilancio Ester Ielmoni, che permette di rappresentare la situazione patrimoniale ed economica complessiva dell’Ente “capogruppo”, aggregata anche ai risultati delle società da questo partecipate quali Esco Tuscia (dove il Comune di Vitorchiano ha una quota di partecipazione pari allo 0,23%) e la Cuc della Asmel (in cui il Comune ha una quota di partecipazione pari allo 0,112%)». E’ stata inoltre discussa l’approvazione dello schema di convenzione di cui all'art.14 della L.R. n.17/2004 s.m.i. relativa la variante al piano di coltivazione della cava di peperino in località Ponte del Sorce. Soc.Santafiora Srl. «Una delibera illustrata dall’assessore all’Urbanistica Federico Cruciani, che prende atto delle risultanze delle verifiche degli uffici, della conferenza dei servizi e degli atti; un passaggio importante e necessario, utile anche ad alimentare e stimolare un settore economico strategico per l’economia del territorio», afferma l’amministrazione.

In chiusura di seduta gli assessori Cruciani ed Arieti hanno informato e confermato che è stata nuovamente «presentata una richiesta di finanziamento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in risposta al Bando Sport e Periferie, per la realizzazione del nuovo impianto sportivo in via Pirandello per circa 850mila euro; un progetto migliorato, sicuramente ben fatto, che punta alla multidisciplinarietá. Lo stesso è oggi anche preventivamente dotato del parere Coni.

E’ sempre l’amministrazione, sul profilo Facebook, a confermare l’attivazione dell’ufficio turistico. «Come già anticipato nel giugno scorso, presso il palazzo comunale, è stato attivato, con il progetto del servizio civile e della Dmo "Discover Tuscia - the secret of Italy", l’ufficio turistico preposto ad accogliere, informare e assistere i visitatori. Un sevizio fondamentale per proseguire nel percorso di crescits e valorizzazione del nostro territorio, riuscendo a dare servizi ai turisti e curiosi che, sempre più numerosi, scelgono Vitorchiano», sottolineano dal Comune.

L’ufficio offrirà materiale informativo e promozionale, si occuperà della divulgazione degli eventi e consentirà ai turisti di visitare la sala consiliare e la torre comunale anche nei giorni prefestivi e festivi.

Inoltre sarà un punto di riferimento per tutte le attività ricettive, ristorative e commerciali le quali potranno essere aggiornate sulle iniziative attraverso la newsletter, ricevere materiale promozionale ed avere gratuitamente una vetrina della propria attività sul sito turistico e sulla App My Vitorchiano. L'ufficio turistico sarà aperto dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18; info e contatti: 0761.373718; infopoint@comune.vitorchiano.vt.it

