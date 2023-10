CIVITAVECCHIA – Il Pd guarda alle amministrative e organizza la convenzione programmatica “Civitavecchia, un programma per la città”. L’iniziativa si terrà venerdì – a partire dalle 16,30 - e sabato – dalle 9,30 - presso l’hotel De la Ville di Civitavecchia. Un’iniziativa che vedrà la partecipazione dell’ex governatore Zingaretti, del segretario regionale del Pd Daniele Leodori, quello provinciale Rocco Maugliani e di quello cittadino Piero Alessi.

«Non possiamo nascondere – ha detto Alessi – che è una iniziativa che rappresenta uno sguardo rivolto verso le prossime amministrative. Non un primo passo ma una iniziativa che arriva a valle di un lavoro che in questi mesi ha visto coinvolti iscritti e militanti del PD ma anche competenze esterne al nostro partito che hanno costruito questo disegno. Abbiamo costituito 9 gruppi di lavoro, circa 80 persone coinvolte (5 mesi di lavoro) per arrivare a definire questo disegno».

Quello che sarà presentato «non è il programma compiuto. Presentiamo un nostro contributo auspicando di incontrare delle disponibilità per proseguire questo lavoro di approfondimento e venire ad una proposta di programma della città insieme ad altre forze riuscendo a costruire una alleanza, una coalizione che si impegni a realizzare determinate cose. Per le prossime amministrative vogliamo partire da programma, progetto e idee. Quello che ci auspichiamo è che in queste amministrative diversi modi di intendere la città si possano confrontare e che i cittadini possano scegliere tra più punti di vista. Al centro ci devono essere idee e visione. Partiamo da un giudizio negativo sull’amministrazione tedesco, colpevole di immobilismo e mancanza di visione».

Il frutto del lavoro sarà tradotto in schede «che saranno distribuite. Pur non presentando un programma compiuto individuiamo delle opzioni centrali. La prima, che non è negoziabile, è l'uscita dal fossile. Per quanto ci riguarda bisogna lavorare su questo terreno tenendo conto delle esigenze del lavoro. Poi c’è la questione del porto e di tutto quello che si organizza in termini economici (anche opportunità non colte fino in fondo). Si deve lavorare in maniera sinergica con l’Adsp. Penso alle merci e al crocierismo. C'è poi la questione della valorizzazione delle potenzialità endogene, turismo, piccole imprese, artigianato. Scuola, cultura, welfare e quant’altro».

Un convegno in cui il Pd si mette a lustro, si guarda attorno e strizza gli occhi a possibili alleati con cui correre nelle prossime elezioni amministrative. «Sì cercherà – ha concluso Alessi - di individuare i nostri possibili interlocutori e nella migliore delle ipotesi alleati. Il 13 e il 14 sarà presentata la proposta di un percorso che speriamo possa proseguire. Ovviamente sono invitate anche altre forze politiche».

