Venerdì 16 maggio, il viceministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Maria Teresa Bellucci, sarà a Viterbo per presentare i risultati ottenuti in termini di occupazione a due anni e mezzo dall'insediamento del Governo Meloni. L'incontro, promosso da Fratelli d'Italia, si inserisce nell'iniziativa nazionale "Il lavoro non è uno slogan", volta a evidenziare i progressi compiuti nel mercato del lavoro.

Durante l'evento, che si svolgerà al Bar Grandori, in piazza della Rocca, Bellucci illustrerà i dati positivi registrati, sottolineando l'impegno del Governo nel promuovere politiche attive e nel favorire l'inclusione occupazionale. Tra i temi trattati, particolare attenzione sarà dedicata all'aumento dell'occupazione femminile, che ha raggiunto livelli record, e alle misure adottate per sostenere l'autoimprenditorialità e la formazione professionale.

L'incontro, cui prenderanno parte i rappresentanti istituzionali del territorio, rappresenta un'opportunità per confrontarsi sulle strategie adottate e per discutere delle future iniziative volte a consolidare i risultati ottenuti e a promuovere ulteriormente la crescita occupazionale nel Paese.