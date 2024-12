FIUMICINO - Il governo Meloni dice sì alla proposta dell'amministrazione Baccini per l'incremento dell'addizionale sui diritti d'imbarco. L'addizionale sarà destinata principalmente ai Comuni che ospitano gli aeroporti come Fiumicino, per finanziare progetti di urbanizzazione, nonché interventi infrastrutturali strategici. In particolare, i fondi saranno utilizzati per il miglioramento della mobilità e l’ampliamento delle reti stradali, al fine di sostenere la crescita economica e turistica e rispondere alle esigenze di una comunità in costante evoluzione. «L’incremento offrirà risorse importanti per finanziare le opere necessarie a sostenere la crescita del nostro territorio e garantire infrastrutture moderne e accessibili, fondamentali per affrontare le sfide di una città che si sviluppa in armonia con la sua vocazione internazionale - ha commentato Baccini - L’obiettivo è garantire che Fiumicino continui a crescere come un esempio di sviluppo sostenibile, dove i benefici per i cittadini e per i passeggeri che transitano nel nostro aeroporto, siano ben bilanciati. Un ringraziamento particolare al governo Meloni, che ha prontamente dato seguito alla nostra proposta. Un riconoscimento concreto sull'importanza strategica che l’aeroporto di Fiumicino riveste, non solo per il nostro Comune, ma per l’intero sistema economico e turistico nazionale». Parla di «un risultato storico» il gruppo consiliare di FdI. «Già da aprile 2025, 50 centesimi di euro dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco dei passeggeri per i voli extra Ue , verrà interamente destinata alla nostra città. In base ai calcoli effettuati dai relatori , il potenziale incremento di gettito per i comuni è stimato in 5,33 milioni di euro per il 2025 e 8 milioni per il 2026». «Portiamo a casa un altro successo per Fiumicino , frutto della sensibilità di un governo attento alle dinamiche dei territori e di un’amministrazione capace di rappresentare con serietà le priorità della nostra città e siamo certi che questo provvedimento rappresenterà un importante volano per lo sviluppo del nostro territorio».

