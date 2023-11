Il consiglio comunale è convocato in seduta ordinaria, in prima convocazione, martedì 7 novembre alle ore 9,30, nella consueta sala di Palazzo dei Priori. Ne dà notizia il presidente del Consiglio Marco Ciorba. Nel corso della seduta verranno trattati i seguenti argomenti: proposta di delibera “Approvazione, aggiornamento e modifica al programma triennale delle opere pubbliche 2023-2025 ed elenco annuale 2023"; ordine del giorno presentato da tutti i gruppi consiliari; adesione del Comune di Viterbo alla carta europea della disabilità (disability card); ordine del giorno presentato dal gruppo consiliare Fratelli d'Italia – interventi di riqualificazione del parco pubblico Norma Cossetto di via del Colle (San Martino al Cimino) volti alla fruibilità e al sostegno della pratica sportiva.