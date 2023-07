SANTA MARINELLA – A quanto pare, sembra che lo storico Cinema Lucciola, non aprirà i battenti quest’anno. C’è chi dice che li ha chiusi definitivamente la scorsa estate e che non ci sarà più un cinema a Santa Marinella. Ecco allora che arriva una proposta da parte della professoressa Paola Rocchi. “Perché non la compriamo noi l'Arena Lucciola? Come dovrebbe essere e come sempre mi aspetto che sia, abbiamo finalmente notizie chiare dalla stampa, sul perché il cinema Lucciola, con enorme dispiacere di tutti, ha chiuso. Innanzi tutto il motivo principale, a Tarquinia il Comune ha dato in gestione gratuitamente un'arena all'operatore che apriva il Lucciola a Santa Marinella, con un risparmio immaginabile sui costi per l'operatore stesso. Ha fatto bene. Dal giornale, abbiamo inoltre appreso, che il proprietario del Lucciola ha messo in vendita la struttura per 250mila euro, e che per il nostro Comune sarebbero troppi per un eventuale acquisto. Se così è, allora abbiamo un'occasione straordinaria, quei 250mila euro non sono trattabili? Compriamocela questa benedetta Arena Lucciola. Per sempre, facciamola diventare nostra, perché nostra è la sua storia, perché Santa Marinella d'estate non è la stessa senza l'Arena Lucciola”.

©RIPRODUZIONE RISERVATA