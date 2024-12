NEPI - Proseguono a tutto campo i lavori di riqualificazione delle strade nepesine: ad aggiormato sullo stato dei lavori è il sindaco Franco Vita: «Sono in corso i lavori per il rifacimento della pavimentazione e dei sotto servizi in via Porta Pinciana - dice Vita -. Dalle prime verifiche - spiega - sono state registrate delle perdite che giustificano l’infiltrazione di acqua ed altro nelle cantine sottostanti: riteniamo che con questo intervento le cantine non si allagheranno più». Non solo: il primo cittadino nepesino annuncia importanti novità anche su un’altra opera importante. «Dopo aver acquistato l’altra parte del Castello dei Borgia - sottolinea - abbiamo stanziato una somma di euro 250mila per la disinfestazione delle piante erbacee e la messa in sicurezza . Già in precedenza avevamo eseguito un taglio delle piante infestanti le mura per evitare che il loro peso rischiasse di far staccare parte delle mura. Nel progetto - prosegue - approvato dalla giunta e attualmente all’esame della Soprintendenza, è previsto un intervento risolutivo sulle infestazioni erbacee, con l’assistenza di un agronomo, per procedere poi alla messa in sicurezza e recupero delle mura. Stiamo predisponendo una richiesta di contributo straordinario per recuperare appunto le mura e rendere fruibili gli ampi spazi del castello», dice Vita che, in ultimo, afferma: Voglio esprimere il mio vivo ringraziamento a Emanuele Palazzini ed all’associazione Esplora Tuscia per l’eccellente opera di conservazione dei sentieri delle forre e per la disponibilità ad accompagnare i numerosi turisti che vengono nei fine settimana. Voglio anche ringraziarli per intervenire volontariamente nella disinfestazione delle piante erbacee sotto il ponte nepesino, con l’assistenza della dottoressa Swartz Carlotta della Soprintendenza».

