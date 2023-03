Politica

Idrico, Forza Italia studia la denuncia per interruzione di pubblico servizio

Il vice coordinatore locale Emanuela Mari: “La mancanza d'acqua in inverno diventa una vera tragedia”. Intanto l'assessore Ceccarelli annuncia che piazzale Torraca "in settimana dovremmo cambiare la fonte di alimentazione con un allaccio ad una nuova tubatura su via Benci e Gatti". Verrà deciso in giornata.