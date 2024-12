CIVITAVECCHIA – «È con soddisfazione che constatiamo l'unità operativa nel centrodestra, condividendone il fervore e l'impegno nel proseguire il lavoro svolto durante questo quinquennio amministrativo».

Lo dicono Matteo Iacomelli, capogruppo Gruppo Misto e delegato interum allo Sport, e Daniele Perello, assessore ai Lavori Pubblici.

«Soprattutto nell’ultimo anno – continuano –, grazie all’assessorato ai lavori pubblici e nei 5 anni della delega ad interim allo sport, abbiamo raggiunto importanti obiettivi e posto le basi per il futuro della città. Tra le realizzazioni di rilievo, evidenziamo la riapertura della terrazza Guglielmi della bretella porto città, l'investimento di 600 mila euro sulle Molacce, la progettazione relativa al borgo Odescalchi,l'accordo con Enel X con l'istallazione di nuovi pali e il cambio delle luci, i lavori di messa in sicurezza di strade come Largo Marco Galli, Via Mattei o lo "stradone dell'ospedale", il rifacimento di Via Terme di Traiano, i lavori avviati al Viale, l'apertura del cantiere del Palagrammatico e la ripresa dei lavori al Fattori, il rifacimento a breve della pista d’atletica al Moretti della Marta, e la sostituzione programmata delle luci all impiantistica sportiva comunale con tecnologia led, nonché le strutture sportive alla marina, oltre alle decine di manifestazioni sportive realizzate in città . Senza dover citare la visione di una città con dei parcheggi limitrofi al centro attraverso Project Financing, e cioè il trovare investimenti privati, fino alle manutenzioni che si notano in città».

A fronte di tutto ciò, continuano Iacomelli e Perello, «ci preme riconoscere il notevole impegno profuso dal sindaco Ernesto Tedesco nonostante le tante difficoltà incontrate dal momento dell'insediamento ad oggi e ai fatti di cronaca nazionale e mondiale accaduti in questi anni. Lo ringraziamo per la sua competenza e professionalità, per aver creduto in un progetto e per essere stato un sindaco sempre vicino ai cittadini. Ma ancor prima di questo, ringraziamo Ernesto per il suo approccio umano che ha sempre caratterizzato i rapporti con noi e per il quale siamo profondamente grati. Con Grasso abbiamo condiviso un percorso fin dalle elezioni del 2014 che con Perello, ci ha visti co-fondatori de La Svolta e successivamente eletti in consiglio comunale a rapprasentare il centrodestra cittadino, quando altri autonominati generali cercavano spazio in altre corti. Ci auguriamo che con l'ingresso di Grasso, tutto il centrodestra possa consolidare ulteriormente la propria coesione e raggiungere la piena unità per le prossime elezioni amministrative. Continueremo a lavorare instancabilmente – concludono - per dare continuità ai progetti avviati per il bene di Civitavecchia e a completare i tantissimi progetti e cantieri da iniziare gia avviati per la fine del 2024 con l'intento di dare voce e spazio alle forze moderate da noi rappresentate e ad una classe dirigente che da tempo stiamo costruendo assieme».

