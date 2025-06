ROMA - In occasione delle celebrazioni ufficiali per la Festa della Repubblica del 2 Giugno, Roma ha ospitato la tradizionale parata in via dei Fori Imperiali, che ha visto la significativa partecipazione dei sindaci italiani, simbolo delle istituzioni più vicine ai cittadini. Tra loro, in una posizione di particolare rilievo, i sindaci Stefano Bigiotti e Matteo Amori, selezionati da Anci Lazio per rappresentare le loro comunità.

I primi cittadini di Sutri e Valentano hanno avuto l’onore di aprire la sfilata dei sindaci, subito dopo la linea di testa guidata dal presidente nazionale di Anci, Gaetano Manfredi, e quella composta dalle rappresentanze delle sindache italiane.

I due amministratori locali della Tuscia hanno così sfilato e presenziato accanto ai vertici dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani: il presidente regionale di Anci Lazio, Daniele Sinibaldi, il presidente nazionale di Anci Giovani, Domenico Carbone e il Presidente del Consiglio Nazionale Anci, Marco Fioravanti.

Oltre alla rappresentanza delle rispettive comunità, Bigiotti e Amori hanno preso parte alla cerimonia anche in virtù dei loro incarichi all’interno di Anci.

Stefano Bigiotti è consigliere nazionale, mentre Matteo Amori è membro del direttivo regionale del Lazio.

La loro partecipazione, carica di valore istituzionale e simbolico, ha sottolineato l’importanza del ruolo dei Comuni nella tenuta democratica del Paese. Il loro impegno in prima fila durante la celebrazione del 2 Giugno ha rappresentato non solo l’onore di portare le istanze dei territori alla ribalta nazionale, ma anche il profondo legame che unisce le amministrazioni locali ai principi fondanti della Repubblica italiana.

