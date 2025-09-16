CIVITAVECCHIA – Prosegue l’impegno dei consiglieri metropolitani del territorio, Antonio Giammusso (Lega) e Giancarlo Frascarelli (FdI), che anche alla ripresa dei lavori d’aula hanno posto l’attenzione su due priorità concrete per il comprensorio: l’hospice oncologico e la Braccianese Claudia. Questa settimana, come spiegato da entrambi, partiranno gli interventi di messa in sicurezza e sistemazione del terrazzo della struttura sanitaria, punto di riferimento per l’intero comprensorio, a cui si aggiungono ulteriori 100mila euro destinati alla strada interna, da anni in condizioni critiche. Sul fronte viabilità, nuove risorse andranno alla manutenzione della Braccianese Claudia, arteria fondamentale ma pericolosa, su cui i sindaci e i cittadini hanno più volte sollecitato interventi. Tra le richieste, anche l’alleggerimento della strettoia presso l’hospice e la sistemazione delle radici degli alberi vicino al cimitero. «La buona politica – sottolineano – significa ascoltare e dare risposte, lavorando insieme per la sicurezza e la qualità della vita».

