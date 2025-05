CIVITAVECCHIA – «Civitavecchia non deve diventare terreno fertile per degrado, violenza, spaccio e insicurezza. I cittadini meritano una città più protetta, più attenta e più unita». Lo ha detto il capogruppo di Forza Italia Luca Grossi, alla luce di una serie di episodi di cronaca che sono avvenuti in città. «Un femminicidio consumato all’interno delle mura domestiche, il dilagare della violenza giovanile, l’arresto di un professore per gravi reati a sfondo sessuale, e il costante aumento dei fenomeni legati allo spaccio e al consumo di sostanze stupefacenti, anche tra i più giovani - ha spiegato - impongono una riflessione seria e immediata. Non è più il tempo del silenzio o dell’indifferenza. È il momento della responsabilità e dell’azione». Per questo ha deciso di presentare nei prossimi giorni una proposta articolata che prevede «la convocazione urgente di un Consiglio Comunale straordinario sulla sicurezza, con la partecipazione di Prefetto, Questore e realtà operative del territorio - ha chiarito - un piano per rafforzare la presenza delle forze dell’ordine nelle zone più a rischio, soprattutto nelle ore serali e notturne; interventi su illuminazione pubblica e videosorveglianza; l’attivazione di un tavolo permanente per la prevenzione e il contrasto alla devianza giovanile. Un’azione coordinata contro lo spaccio, misure di contrasto alla violenza sulle donne; un’attenzione particolare alla tutela dei minori e alla vigilanza nei contesti educativi, affinché simili episodi non si ripetano mai più. Forza Italia è pronta a fare la propria parte, in modo costruttivo ma fermo. Ora anche chi governa la città - ha concluso - deve assumersi le proprie responsabilità».

