CIVITAVECCHIA – «Domani, a Civitavecchia, si terrà una nuova edizione del prestigioso Premio Scalfari, dedicato alla memoria di uno dei pilastri del giornalismo italiano, nato proprio in questa città. Nel corso degli anni, il premio ha guadagnato crescente rilevanza grazie all’eccellente organizzazione e alla collaborazione con associazioni culturali, musicisti e professionisti del territorio. Tuttavia, anche in questa edizione, come nelle precedenti, si nota l’assenza di una sezione dedicata alla stampa locale, una componente fondamentale per la vita della comunità civitavecchiese. Sebbene siano stati coinvolti alcuni storici giornalisti locali, il ruolo della stampa del territorio si è spesso limitato alla promozione dell’evento e alla comunicazione dei suoi successi».

Inizia così l’intervento del consigliere comunale di Forza Italia Luca Grossi. «Credo sia opportuno dare maggiore visibilità e riconoscimento a coloro che, ogni giorno e a tutte le ore, si dedicano con professionalità e passione al servizio dell’informazione cittadina, al pari dei loro colleghi della stampa nazionale. Nonostante le differenze in termini di retribuzione e visibilità – ha ricordato Grossi - il contributo dei giornalisti locali è essenziale, e meriterebbe il giusto tributo. Va ricordato, inoltre, che la stampa locale svolge un ruolo cruciale non solo nella copertura delle notizie di carattere cittadino, ma anche nella diffusione di quelle di interesse nazionale, contribuendo significativamente alla vendita dei giornali. Sarebbe quindi auspicabile – ha concluso Grossi – dedicare una sezione del premio alla stampa locale, magari in memoria di alcuni dei giornalisti storici recentemente scomparsi, che hanno contribuito in modo indelebile alla crescita e alla vivacità del dibattito pubblico a Civitavecchia».