CIVITAVECCHIA – «La preoccupazione per il calo delle nascite a Civitavecchia è condivisa da tutta la coalizione. Riteniamo che la famiglia sia il nucleo fondamentale della nostra società e che sia necessario sostenerla con misure concrete». La coalizione di centrodestra, che sostiene la candidatura di Massimiliano Grasso ha accolto con favore l'appello lanciato dal Movimento per la vita, ribadendo il proprio impegno a mettere in atto politiche concrete per invertire il declino demografico della città. Appello rivolto a tutti i candidati sindaco e consiglieri.

Secondo i dati Istat, nel 2022, a Civitavecchia sono nati soltanto 283 bambini a fronte di 615 decessi.

Per provare a invertire il trend Massimiliano Grasso ha inserito nel suo programma di governo una serie di proposte dedicate alle famiglie tra educazione all'affettività, consulta della famiglia e servizi di supporto. «Siamo convinti che queste misure contribuiranno a creare un ambiente più favorevole alle famiglie e a sostenere la natalità - prosegue Massimiliano Grasso - riconosciamo inoltre l'importanza di affrontare il declino demografico con politiche mirate a incentivare la genitorialità e a rimuovere gli ostacoli economici e sociali che ne limitano la libera scelta. Ci impegniamo a promuovere la stabilità abitativa, il miglioramento dei servizi per l'infanzia e il rafforzamento delle agevolazioni per la maternità».

La coalizione di centrodestra ringrazia il Movimento per la vita di Civitavecchia per aver sollevato queste importanti tematiche e ribadisce il proprio impegno a costruire un futuro migliore per Civitavecchia, dove le famiglie possano prosperare e crescere.

