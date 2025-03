CIVITAVECCHIA – Un pubblico numeroso e un dibattito ricco di contenuti hanno caratterizzato l'evento organizzato da Cinzia Napoli, Coordinatrice Azzurro Donna di Civitavecchia, presso l'Hotel San Giorgio. L'incontro, dedicato al tema dell'autoconsapevolezza femminile e della lotta alle disuguaglianze di genere, ha visto la partecipazione di figure istituzionali, professionisti ed esperti, offrendo spunti di riflessione e testimonianze toccanti.

Saluti istituzionali e proposte concrete La giornata si è aperta con i saluti dell'On. Catia Polidori, Segretaria Nazionale di Azzurro Donna, che ha presentato due proposte significative dell'associazione: l'illuminazione delle strade di periferia per garantire maggiore sicurezza e un sostegno economico per le donne vittime di violenza. Due iniziative volte a fornire un aiuto concreto e immediato alle donne che vivono in situazioni di rischio.

Tra gli interventi Alessandro Battilocchio, Deputato di Forza Italia, e Giorgio Simeoni, Consigliere regionale del Lazio, Luca Grossi, capogruppo di Forza Italia al comune di Civitavecchia hanno portato i saluti istituzionali, ricordando l’impegno del partito per promuovere la parità di genere e per creare condizioni favorevoli affinché le donne possano realizzare pienamente il loro potenziale, sia nella vita pubblica che privata.

L'incontro ha visto interventi di grande valore. Venere Tortora, capitano della squadra di pallanuoto femminile A2 e imprenditrice, ha offerto una testimonianza ispiratrice incentrata sul concetto di "reinventarsi", raccontando come la sua carriera sportiva e imprenditoriale sia stata caratterizzata da sfide e momenti di trasformazione.

Alessia De Angelis, dirigente professioni sanitarie, ha parlato della sua esperienza presso l’ospedale Spallanzani durante la pandemia, sottolineando l’importanza del lavoro femminile nel settore sanitario, particolarmente esposto alle pressioni del periodo Covid.

Marita Langella, giornalista Rai, ha evidenziato l’impatto degli stereotipi di genere sull'educazione, identificandoli come una delle principali cause di disparità, mentre il professore Paolo Poletti ha discusso dei pericoli legati all’uso dei social media, che spesso favoriscono la disconnessione degli adolescenti dalla realtà, se non adeguatamente supportati dalle famiglie.

Fiorella Annibali e Rosita Gargiulo hanno affrontato il delicato tema delle difficoltà che le donne vittime di violenza incontrano nel denunciare i loro aggressori, in particolare quelle con figli, spesso non adeguatamente sostenute dalle istituzioni nel percorso post-denuncia.

Moira Rotondo e Elena De Paolis hanno discusso le sfide che le donne affrontano nel tentativo di imporsi in settori tipicamente maschili, come la politica o le professioni tecniche, evidenziando la necessità di rompere barriere e pregiudizi.

L'evento ha visto la presenza di numerosi esponenti locali e regionali, tra cui il Consigliere regionale Fabio Capolei e la consigliera regionale di Fdi Emanuela Mari. I contributi dei presenti hanno arricchito il dibattito, fornendo una panoramica completa delle problematiche affrontate dalle donne in diversi settori.

Momenti artistici e conclusioni Un momento musicale particolarmente apprezzato è stato curato dal musicista e compositore Tiziano Leonardi, che ha regalato ai presenti un intervallo piacevole e suggestivo.

Cinzia Napoli, moderatrice dell'incontro, ha espresso grande soddisfazione per la riuscita dell'evento, lodando la partecipazione attiva del pubblico e l’alto livello dei contributi offerti. Pamela Pierotti, Coordinatrice provinciale di Azzurro Donna, ha sottolineato l'importanza di continuare su questa strada, promuovendo iniziative che possano contribuire concretamente al miglioramento della condizione femminile.

