CIVITAVECCHIA – Non si arresta la scia di polemiche dopo l’episodio dei gazebo del mercato di piazza Regina Margherita, spazzati via dal forte vento di ieri. Ad intervenire nuovamente è Fratelli d’Italia, tornano a criticare l’amministrazione comunale.

«La lunga, confusa e grottesca difesa d’ufficio dell’assessore D’Antò e del delegato Cangani non fa che confermare, e anzi rafforzare, le nostre ragioni per chiedere le loro immediate dimissioni dai ruoli istituzionali, per l’incompetenza e la manifesta incapacità dimostrata» affermano i meloniani. Secondo FdI, la stessa ammissione da parte dei 5 Stelle – che hanno riconosciuto la fragilità delle strutture, tanto da ipotizzarne la sostituzione – aggraverebbe la posizione dei due amministratori: «Ma, malgrado ciò, ne hanno consentito l’installazione e hanno persino annunciato, con un video Facebook divenuto virale dopo questa clamorosa figuraccia, che nel giro di una settimana in quei gazebo fragili avrebbero trasferito le attività del mercato di Piazza Regina Margherita – hanno aggiunto – in pratica rivendicano questa scelta e fanno della improvvisazione e della incapacità una bandiera ed un vanto».

Il punto più critico resta quello della sicurezza: «Cosa sarebbe accaduto se il vento avesse spazzato via le strutture durante le vendite? Quali danni avrebbero subito commercianti e avventori? A quali rischi sarebbe stata esposta la pubblica incolumità?», si domanda il partito. Fratelli d’Italia sottolinea inoltre come, a differenza di quanto si poteva pensare in un primo momento – ovvero un errore dettato da inesperienza – dalle stesse parole del M5S emergerebbe che D’Antò e Cangani fossero consapevoli della fragilità dei gazebo. «Hanno proceduto ugualmente, esponendo la città a rischi evitabili», è l’accusa. Da qui la richiesta di un passo indietro immediato: «Non osiamo pensare ai danni che la città potrà subire se a gestire grandi progetti e investimenti milionari continueranno ad essere personaggi capaci di simili ‘prodezze’», concludono da FdI.