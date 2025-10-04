CIVITAVECCHIA – L’Agenzia del Demanio ha avviato la gara per i lavori di restauro e risanamento conservativo dell’ex caserma Italo Stegher, di via Antonio da Sangallo, per un importo a base d’asta di 13.274.013 euro. L’intervento rientra nel piano nazionale di riduzione dei costi delle locazioni passive della pubblica amministrazione. Le offerte dovranno pervenire entro il 17 ottobre e in questi giorni il Rup sta accompagnando le imprese interessate nei sopralluoghi. Le associazioni che fino a poco tempo fa occupavano la struttura sono state delocalizzate, mentre il Comune si è impegnato a liberare completamente i locali entro il 31 dicembre. «I lavori potrebbero partire già all’inizio del nuovo anno – spiega l’assessore al Patrimonio Enzo D’Antò – e, una volta riqualificato, l’immobile ospiterà Agenzia delle Entrate e commissariato di Polizia, restituendo così un ruolo centrale a un edificio strategico della città».

