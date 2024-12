TARQUINIA – In un periodo in cui si registra un calo fisiologico dell’attività politica, Fratelli d’Italia risponde con grande entusiasmo all’appello militante della presidente Giorgia Meloni.

Lo testimonia l’affluenza registrata ieri ai gazebo informativi allestiti sulle coste del litorale viterbese. Viale dei Tritoni, a Tarquinia Lido, e il Lungomare Harmine, a Montalto Marina, hanno visto la presenza di centinaia di cittadini e simpatizzanti all’iniziativa “Stiamo cambiando l’Italia”.

Obiettivo della campagna, lanciata a livello nazionale ed in corso per tutto il mese di agosto, raccontare l’operato del Governo Meloni e i traguardi da raggiungere per rivoluzionare la Nazione, così come promesso nel programma elettorale. Non a caso, al centro della giornata - cui hanno preso parte la vicepresidente del Parlamento europeo, Antonella Sberna, l’onorevole Mauro Rotelli, presidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici della Camera dei Deputati, e il capogruppo di FdI alla Regione Lazio, Daniele Sabatini – sono state le quattro grandi riforme finalizzate ad eliminare i sistemi di potere e le lungaggini burocratiche, ovvero: fisco, giustizia, autonomia differenziata e premierato.

Va aggiunto che, già a Capodimonte, in occasione dell’evento organizzato insieme ad Ecr, era stato illustrato il pacchetto di misure destinate alla terza età: oltre un miliardo di euro che consentirà di aiutare le persone fragili e bisognose di assistenza. I gazebo informativi sono stati l’ennesima conferma di una politica seria, con al centro i cittadini, e bendisposta ad uscire dai palazzi per raggiungerli, anche in vacanza.

“Ringrazio i circoli di Tarquinia e Montalto di Castro, insieme ai rispettivi portavoce, che hanno contribuito al successo dell’iniziativa”, ha commentato l’onorevole Rotelli.

