CIVITAVECCHIA – Parole di apprezzamento da parte del capogruppo della Lega Antonio Giammusso per Roberta Galletta, delegata del Sindaco ai beni monumentali pronta a dimettersi dall’incarico. «Oggi arrivano le dimissioni di Roberta Galletta, una donna che ha sempre anteposto l’amore per la sua città a qualsiasi tornaconto politico. Ha rinunciato a un seggio certo in Consiglio Comunale – ha ricordato Giammusso - dicendo “no” a un accordo con il centrodestra e, con le sue oltre 2.000 preferenze, ha permesso al sindaco Piendibene di vincere le elezioni. Nemmeno dopo un anno, senza risorse, ha comunque dato vita a eventi di grande rilievo culturale. Oggi lascia. Una perdita politica e umana enorme. Perdere chi ama davvero questa città vuol dire non amarla abbastanza. Ma del resto, meglio riempire la giunta di inesperti che collezionano figuracce, che tenersi accanto menti libere e capaci – ha concluso Giammusso – un abbraccio e un caro saluto all’amica Roberta, Civitavecchia ti deve rispetto».