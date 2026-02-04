CIVITAVECCHIA – Le consigliere comunali Simona Galizia e Nora Costantini esprimono piena solidarietà alla consigliera Lecis «per i commenti gratuiti e fuori contesto che le sono stati rivolti, estranei al merito delle questioni e non conformi a un confronto serio e rispettoso su temi di tale rilevanza. In questo quadro – spiegano – si inserisce la mozione presentata in Consiglio comunale sulla prevenzione e il contrasto della violenza di genere: non un atto simbolico, ma una proposta concreta volta a riportare il dibattito politico nelle sedi istituzionali, con l’obiettivo di superare polemiche sterili e costruire risposte strutturate».

La mozione, come sottolineato dalle due consigliere, «rappresenta un primo passo per affrontare un fenomeno che non consente più rinvii. La violenza di genere non ha colore politico: per questo – hanno concluso – si chiede l’istituzione di una Commissione comunale speciale, dotata di reali strumenti e risorse, capace di programmare interventi e monitorarne i risultati. Se esistono iniziative già attive, è interesse comune renderle note; in caso contrario, resta evidente l’urgenza di passare definitivamente dalle parole agli atti».