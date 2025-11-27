MONTEFIASCONE - Fratelli d’Italia scenderà in piazza anche a Montefiascone per difendere i valori dell’Occidente, dell’identità nazionale e della libertà delle donne.

Venerdì 28 novembre alle ore 10:30, a Piazzale Roma, il circolo guidato dal presidente Mirko Zuffi organizzerà un gazebo dedicato alla raccolta firme a sostegno della proposta di legge contro l’integralismo islamico promossa dal partito.

Negli ultimi anni, in molte città europee si sono sviluppate vere e proprie società parallele, dove i precetti religiosi finiscono per prevalere sulle leggi dello Stato. Un “separatismo religioso” che non solo mina la coesione sociale, ma alimenta dinamiche di emarginazione, chiusura e rifiuto dei valori occidentali: un terreno fertile per integralismo e terrorismo.

Fratelli d’Italia dice basta alle zone franche, ai quartieri in cui regole e stili di vita in aperto contrasto con la cultura europea vengono tollerati in nome di un relativismo che mette a rischio sicurezza, donne e libertà. La proposta di legge sostenuta dal partito prevede:

1) il divieto del velo integrale in tutti i luoghi pubblici;

2) maggiore trasparenza sui finanziamenti esteri per la costruzione di luoghi di culto;

3) pene più severe contro i matrimoni combinati;

4) stop ai certificati di verginità, salvo motivazioni mediche;

5) la possibilità di chiusura temporanea dei luoghi di culto che diffondono messaggi fondati sull’odio o sulla superiorità religiosa. «La sicurezza dei cittadini, la parità di genere e il rispetto della dignità delle donne non sono valori negoziabili – afferma Zuffi – e Montefiascone farà la sua parte per difenderli con determinazione». Il Circolo invita la cittadinanza a partecipare e a firmare per sostenere una battaglia di libertà, civiltà e identità.