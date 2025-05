CIVITAVECCHIA Una situazione di degrado protratta nel tempo e un’amministrazione assente. È quanto denuncia il consigliere metropolitano di FdI Giancarlo Frascarelli, che ha presentato un’istanza urgente a risposta scritta rivolta al sindaco metropolitano Roberto Gualtieri e al consigliere delegato alla viabilità Manuela Chioccia. Al centro, lo stato di abbandono in cui versa via Fontanatetta, arteria extraurbana secondaria nel Comune di Civitavecchia, di competenza della Città Metropolitana di Roma Capitale. «Un tratto di strada percorso ogni giorno da residenti e lavoratori agricoli, completamente al buio in diversi tratti e con la vegetazione che invade la carreggiata» spiega Frascarelli, evidenziando come la mancanza di illuminazione pubblica e la scarsa manutenzione del verde costituiscano un grave rischio per la pubblica incolumità. La situazione, più volte segnalata dai cittadini, si protrae da mesi e peggiora con l’arrivo della stagione estiva, quando le erbe infestanti possono rappresentare anche un potenziale innesco per incendi. Ma il consigliere non si limita alla denuncia tecnica. Attacca frontalmente i sindaci Gualtieri e Piendibene, colpevoli – secondo Frascarelli – di dedicarsi a passerelle istituzionali e cerimonie, dimenticando le emergenze quotidiane del territorio. «Invece di pensare solo a inaugurazioni – ha dichiarato con durezza – si degnino di affrontare le situazioni di pericolo segnalate dai cittadini, lasciati soli e abbandonati. Dopo tante richieste cadute nel vuoto, questi amministratori si dovrebbero solo vergognare». Nell’interrogazione, Frascarelli chiede se l’Amministrazione sia a conoscenza del problema, le ragioni del mancato intervento, quali misure intenda adottare per garantire sicurezza e decoro e se esista un cronoprogramma di interventi per evitare il ripetersi della situazione. In attesa della risposta ufficiale, i residenti continuano a convivere con l’oscurità e il degrado.

