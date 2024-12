TARQUINIA – Il primo turno a Tarquinia è andato, ora gli occhi di Forza Italia sono tutti puntati al ballottaggio. Francesco Ciarlanti, commissario di Forza Italia a Tarquinia è pronto ad affrontare la nuova sfida. «D’altronde – dice - il bello di questa elezione comunale a Tarquinia è proprio questo: siamo solo a metà del viaggio».

«Nel frattempo, un sincero ringraziamento va a tutti i candidati della lista di Forza Italia che in queste amministrative ci stanno mettendo la faccia, il cuore e il coraggio – sottolinea Ciarlanti - Tanto che i cittadini tarquiniesi hanno ripagato il loro impegno: sono infatti oltre 370 i voti ottenuti dalla sola lista di Forza Italia al primo turno di queste elezioni comunali».

«Ora manca l’ultimo pezzo di strada – evidenzia Ciarlanti - che affronteremo insieme con la gioia e la serenità di chi sa che sta facendo il massimo per dare alla propria comunità un futuro di sviluppo e crescita. In queste settimane che ci separano dal voto del ballottaggio continueremo ad essere per le strade e le piazze di Tarquinia per parlare con i cittadini ed esporre loro la nostra idea di Comune».

«Saranno i cittadini, giustamente, a decidere la composizione politica e amministrativa del Comune di Tarquinia per i prossimi cinque anni. Ma quello che vogliamo dire loro – conclude Ciarlanti - è che noi ci siamo: i cittadini di Tarquinia ci troveranno sempre pronti».

