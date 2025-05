Domani prende ufficialmente il via la stagione dei congressi comunali di Forza Italia nella Tuscia. Un percorso di partecipazione e confronto che interesserà progressivamente tutti i comuni della Tuscia, con l’obiettivo di celebrare i congressi o individuare i responsabili del partito a livello locale. «Raggiungeremo tutti i comuni della provincia di Viterbo. In tutti siamo presenti con una classe dirigente formata, capace e impegnata nelle amministrazioni locali – ha dichiarato il segretario provinciale Alessandro Romoli – I congressi rappresentano un momento fondamentale di crescita politica e di rafforzamento della nostra presenza sul territorio. È un’occasione per coinvolgere nuove energie e dare spazio a nuove esperienze, in un processo di vera inclusione e radicamento». Attraverso le assemblee congressuali, il partito si dota di una classe dirigente espressa direttamente dal territorio, costruendo così una rete di riferimenti forti e rappresentativi. I congressi sono aperti alla partecipazione di tutti gli amici e simpatizzanti di Forza Italia che vorranno seguirne i lavori. Un monito chiaro arriva dal segretario nazionale Antonio Tajani, che ha ribadito più volte l’importanza dei congressi come strumento di democrazia interna e di rinnovamento. Sulla stessa linea il segretario organizzativo nazionale Francesco Battistoni, che ha sottolineato il grande sforzo organizzativo messo in campo in tutta Italia, a partire proprio dai territori. Il calendario: a Nepi il 10 maggio, a Sutri l’11, a Capranica il 18, a Gallese il 24 maggio, a Montalto di Castro l’8 giugno e a Ronciglione il 14.