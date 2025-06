«Questa mattina, durante un sopralluogo a Prato Giardino, abbiamo preso atto con rammarico dello stato di abbandono in cui versa uno dei luoghi simbolo della nostra città. Abbiamo trovato ampie aree prive di irrigazione, alberi completamente secchi da sostituire, un laghetto che racconta solo incuria e assenza di manutenzione». A riferirlo sono i consiglieri comunali di Fratelli d’Italia, Laura Allegrini, Gianluca Grancini, Matteo Achilli, Pietro Amodio, e il Circolo capoluogo. «Tra le tante criticità - spiegano - una ci è sembrata particolarmente urgente: la fontana nei pressi dell’area bar, fuori uso da tempo. In un parco così frequentato, soprattutto in estate da famiglie, anziani e bambini, non è accettabile che manchi un punto d’acqua funzionante. Abbiamo quindi deciso di assumerci direttamente la responsabilità: interverremo noi, a nostre spese, per ripararla. Per questo - proseguono - abbiamo inviato oggi stesso una Pec al sindaco, chiedendo l’autorizzazione formale per procedere. Attendiamo una risposta rapida: più si rimanda, più si priva la cittadinanza di un servizio essenziale. Purtroppo, la manutenzione del verde pubblico a Viterbo è ormai un problema cronico, e Prato Giardino non fa eccezione. Chiediamo al Sindaco e alla giunta maggiore attenzione per uno spazio storico della città, cuore verde vissuto da centinaia di persone ogni giorno. Noi ci siamo, e siamo pronti ad agire subito», concludon da Fratelli d’Italia.

