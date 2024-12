MONTALTO - Il consigliere comunale Francesco Corniglia denuncia la grave situazione alla foce del Fiora a Montalto di Castro. «Questa immagine testimonia la situazione alla foce del fiume Fiora - afferma Corniglia - Il banco di sabbia e alghe ostruisce ormai quasi del tutto l'uscita delle imbarcazioni. Conosciamo e sono note le difficoltà economiche del settore della pesca pressoché fermo da mesi. A questo aggiungiamo ancora il mancato completamento dei lavori di messa in sicurezza dell'argine della Marina, e di quelli sui bracci a mare, in particolare quello nord. Una situazione che non ammette ulteriori proroghe. Quello che colpisce è la mancanza di informazioni sulle azioni previste per risolvere la questione. Aspettare che ci pensi madre natura non è accettabile». «Non ricordo - prosegue Corniglia - di aver letto comunicati da parte della sindaca, vicesindaca o assessore al Demanio a tal proposito. Qualcuno spieghi a tutti i cittadini cosa è stato fatto, quali le azioni intraprese, quali i soggetti ed enti coinvolti, le somme stanziate etc etc. Questa mancanza di informazione non è giustificabile. "Una di noi" era il motto della sindaca e nel programma alla sezione Trasparenza e Partecipazione è scritto ".... Gli amministratori comunali eletti si dovranno recare personalmente nei luoghi di Montalto e Pescia Romana per confrontarsi direttamente con i cittadini, per ascoltarne le esigenze, le idee, le necessità.... Per rendere realmente partecipata l'azione amministrativa favoriremo assemblee pubbliche per discutere delle problematiche più rilevanti di interesse pubblico..." La situazione della foce del Fiora per loro non è una problematica di interesse pubblico?»

