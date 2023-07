SANTA MARINELLA – Anche il sindaco Tidei intende rispondere al capogruppo di opposizione Domenico Fiorelli, che aveva criticato nei giorni scorsi l’amministrazione, per non aver stilato un concreto programma di eventi culturali.

“Abbiamo già spiegato al consigliere Fiorelli che tutti i soldi che avremmo potuto spendere, e si parla di oltre un milione di euro per la programmazione estiva, sono gli stessi, anzi sono solo una parte della somma che si è ripreso il tesoriere che li aveva prestati come anticipazione di cassa alla ex giunta di centro destra – spiega il sindaco - la stessa, mi duole ripeterlo, che ha portato il Comune al dissesto. Comunque, il prossimo 31 luglio approveremo l’assestamento di bilancio e sicuramente riusciremo a trovare dei fondi per allestire un cartellone di eventi e intrattenimenti estivi. Inoltre, con il contributo dell’Enel, stiamo anche per varare un programma denominato estate solidale, con alcuni importanti appuntamenti divertenti e inclusivi promossi con l’assessore ai servizi sociali e quello alla cultura.

Una cosa pero vorrei sapere ora da Fiorelli, perché invece di seguitare, pur di avere un briciolo di visibilità a ritornare su argomenti triti e ritriti e su vicende dove in ogni caso ne esce perdente, non guarda in casa sua? Perchè non chiede ai suoi referenti politici, che ora sono alla guida della Regione Lazio, per quale motivo non è stata prevista alcuna rassegna al castello di Santa Severa che negli anni passati con l’ex giunta di centro sinistra del presidente Zingaretti, era divenuto un vero polo di attrazione turistica? Fiorelli, che tanto si vanta e rivendica di essere un abitante di Santa Severa, perchè non si informa e spiega ai tanti villeggianti, ma anche ai tanti operatori commerciali, i motivi della grave perdita economica e d’immagine che ha subito e sta subendo Santa Severa a causa anche dell’apparente immobilismo di Lazio Crea? Oggi il castello è solo una cattedrale nel deserto, la scorsa estate, ogni sera, migliaia di spettatori e visitatori affollavano, non solo il borgo medievale ma tutto il litorale di Santa Severa”.