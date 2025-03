MONTALTO DI CASTRO – Gli esponenti di Forza Italia di Montalto e Pescia chiedono all’amministrazione Socciarelli di riattivare l’iter per l’istituzione del consiglio comunale dei ragazzi e dei giovani. Era il 26 marzo 2021, quando in seno al consiglio comunale, veniva approvato all’unanimità un importante regolamento per l’istituzione del consiglio comunale dei ragazzi e dei giovani. Un traguardo significativo, non solo per l’amministrazione comunale dell’epoca, ma per tutta la comunità, con l’obiettivo di avvicinare i ragazzi alla vita politica, sociale e culturale del territorio.

Il consiglio, pensato per giovani tra i 15 e i 25 anni, avrebbe funzionato come un vero e proprio consiglio comunale, con la presentazione di liste, comizi elettorali e votazioni. Una volta eletti, i giovani consiglieri avrebbero scelto a scrutinio segreto il presidente del consiglio, creando così un organismo capace di interagire con l'amministrazione comunale e avanzare proposte su tematiche giovanili. A rafforzare il progetto, nel 2022, arrivò anche contributo regionale richiesto, che avrebbe dovuto sostenere i primi passi per l'attuazione di questa iniziativa. Tuttavia, il cambio di amministrazione avvenuto nello stesso anno ne ha interrotto il percorso. «Anche se abbiamo accolto con favore l'apertura del Centro di Aggregazione giovanile da parte dell'amministrazione Socciarelli – affermano il commissario Giovanni Corona; Sergio Caci, Matteo Mariotti e Francesco Moretti – che chiudeva un iter e una progettazione iniziati sempre nel 2021, specifichiamo che nulla ha a che vedere con quanto stiamo riproponendo. Oggi, con spirito propositivo e con la volontà di mettere sempre più al centro i giovani, chiediamo la ripresa del consiglio comunale giovani, che è senza dubbio un importante strumento di partecipazione democratica. Riteniamo che il coinvolgimento attivo delle nuove generazioni sia fondamentale per il futuro del paese e per la crescita di una cittadinanza consapevole. Per questo, rivolgiamo un invito alla consigliera delegata Longarini e all'attuale amministrazione comunale affinché prendano in considerazione questa nostra proposta, insieme alla riproposizione del "bonus giovani", come ulteriore segnale di attenzione verso le esigenze dei nostri ragazzi». «Ripartire dal consiglio comunale dei ragazzi e dei Giovani significherebbe dare voce a chi sarà il futuro della nostra comunità, offrendogli strumenti, anche differenziati, per essere protagonisti attivi del cambiamento".