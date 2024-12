«Antonella Sberna è competenza, garanzia e concretezza. L’elezione a vicepresidente del Parlamento europeo conferma che possiamo scrivere una pagina importante della storia in Europa.

Siamo particolarmente orgogliosi del risultato e di far parte del gruppo Ecr, che ha individuato in lei l’ambasciatrice ideale di valori e principi che hanno storicamente plasmato l’Europa e la nostra identità. Il suo successo politico è anche testimone del lavoro costante e della presenza capillare sul territorio da parte del partito: Antonella Sberna, alla quale rivolgiamo i migliori auguri di buon lavoro, saprà rappresentare al meglio la voce e le speranze della Tuscia». Così, in una nota, FdI Viterbo.

