CIVITAVECCHIA – «Fratelli d’Italia Civitavecchia ha depositato in Consiglio comunale una mozione per intitolare un’area o un edificio pubblico della città a Oriana Fallaci, una delle più grandi scrittrici e giornaliste italiane del Novecento, voce libera e coraggiosa, che con le sue opere e le sue inchieste ha segnato la storia del giornalismo e del pensiero contemporaneo». La mozione, a firma della consigliera comunale Simona Galizia, come spiegano dal partito, intende rendere omaggio ad una donna «che ha saputo rappresentare l’Italia nel mondo, con passione, coerenza e fermezza di ideali, difendendo sempre il valore della libertà di espressione e dell’identità europea ed occidentale. Ringraziamo la nostra consigliera comunale Simona Galizia per l’impegno e la sensibilità dimostrati nel presentare questa proposta – hanno aggiunto – che vuole legare il nome di Oriana Fallaci alla città di Civitavecchia, crocevia internazionale e porto aperto al mondo. Auspichiamo che la mozione venga discussa e approvata al più presto dal Consiglio comunale, affinché la nostra comunità possa rendere omaggio ad una figura di altissimo rilievo culturale e civile, offrendo al contempo un segno educativo e di memoria per le nuove generazioni».