CIVITAVECCHIA – È prevista per domani, in consiglio comunale, la discussione e votazione della mozione presentata dal capogruppo Massimiliano Grasso a nome di tutta Fratelli d'Italia per ricordare nella toponomastica cittadina il grande Raul Di Gennaro, eroe Civitavecchiese, leone di El Alamein, Medaglia d'Argento al Valore Militare. Raul Di Gennaro ha avuto anche grandi meriti e riconoscimento un ambito sportivo, da atleta e da dirigente, come testimoniato dalla Stella d'Oro al Merito Sportivo che il Coni ha attribuito a Raul Di Gennaro.

«Un grande uomo che ha dato lustro alla città, un esempio imperituro di patriottismo, di coraggio e di spirito di sacrificio – ha spiegato Paolo Iarlori, coordinatore comunale di Fratelli d’Italia – ci auguriamo che il consiglio comunale approvi la mozione all'unanimità, perché si tratta di rendere doverosamente onore ad un grande uomo, un grande Italiano, un Civitavecchiese di cui dobbiamo essere tutti orgogliosi ed il cui ricordo merita di essere impresso per sempre nella toponomastica e trasmesso ai giovani ed alle future generazioni. Sui valori che Raul ha incarnato – ha concluso Iarlori - il consiglio comunale non può e non deve dividersi, perché dovrebbero essere motivi di unità per l'intera comunità cittadina».